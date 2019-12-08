لو ابنك أتأخر في الكلام.. 4 أسباب وراء تطور اللغة عند الأطفال

تعاني بعض الأمهات من مشكلة تأخر أطفالهن في النطق أو التعبير بجملة كاملة مفهومة، فعادة ما تحاول الأمهات في الشهور الاولى من عمر الطفل أن تتحدث معه وتدربه على نطق بعض الكلمات لكن هناك عدة عوامل تؤثر على تطور اللغة ونموها عند الاطفال تكشفها الدكتورة داليا مكرم أخصائية التخاطب.



١-جنس الطفل

اظهرت الأبحاث ان الإناث أسرع نموا وتطورا لغويا عن الذكور وهم الأكثر قدرة على التعبير وحفظ الكلمات من الذكور في نفس أعمارهم.



٢-الحرمان البيئي والحالة النفسية للأسرة، فالخوف والصراعات الأسرية تؤدي إلى الشعور بعدم الأمان وإلى اضطراب الطفل، فالحالة النفسية التي تنتاب الطفل تؤثر في سائر الوظائف الحيوية بصفة عامة والأداء اللغوي بصفة خاصة.



٣-التعاون بين العائلة في إنشاء برنامج أو نظام للطفل

زيادة مخزون الكلام عند الطفل، من خلال اللعب وقراءة القصص وتعريف الاشياء المستخدمه يوميا للطفل باسمائها واستخدام جمل قصيرة بسيطة.



4- للذكاء دور هام ليس فقط في بدء عملية الكلام عند الأطفال ولكن في عمليات اكتساب اللغة من خلال التفاعل المستمر مع الطفل والاحتواء الأسري.