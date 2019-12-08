بسبب صاعقة.. حريق هائل في خزانات شركة نفط إيرانية

اندلعت النيران في خزاني للنفط بشركة بترو اميد آسيا الإيرانية في مقاطعة ديلم بمحافظة بوشهر.



وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال نائب حاكم المقاطعة إن خزاني نفط بشركة بترو اميد آسيا، اشتعلت فيهم، بسبب صاعقة برق.



وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق، ولم تحدث أضرار جسيمة للمنشآت النفطية.



وتستوعب خزانات الشركة 10 ملايين برميل من النفط الخام، من بينها خزان يحوي ما يعادل مليون برميل، و2 آخرين سعة كل منهما 500 ألف برميمل، و4 مخازن، و2 بسعة 250 ألف برميل لكل منهما.





