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أخبار العالم

أكاديمي إماراتي: تعليمات أميرية وصلت للجزيرة بعدم الإساءة للسعودية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلامية مؤخرا، أن تعليمات صدرت لقناة الجزيرة بعدم الهجوم على المملكة العربية السعودية، وعدم بث أي محتوى استفزازي، وذلك قبل قمة خليجية مرتقبة في الرياض.

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي في تغريدة على تويتر "أبشركم أن تعليمات أميرية سامية وصارمة وصلت إلى الجزيرة لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول".

وأضاف: "من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض أتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير أجواء المصالحة الخليجية القادمة".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إماراتية إلى أن تعليمات صدرت للقناة منذ أيام بالتغيير التدريجي، وأن الأمر واضح تماما للمتابعين لتغطية القناة في الفترة الأخيرة، وكان من الملاحظ ابتعاد الجزيرة عن التغطية المكثفة لواقعة إطلاق متدرب سعودي النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، حيث اكتفت بتناول الحدث خبريا فقط على غير عادتها.

ورجح مراقبون أن تكون الخطوة هي محاولة من الدوحة لإنجاح المفاوضات الجارية لإنهاء الأزمة الخليجية، خاصة بعد تأكيد وزير خارجية قطر وجود مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لإنهاء المقاطعة العربية.
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