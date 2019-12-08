في ذكرى ميلاده.. شاهد آخر ظهور لـ غسان مطر.. فيديو

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الفلسطيني غسان مطر الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 8 ديسمبر من عام 1938 ورحل عن دنيانا في 27 فبراير من عام 2015.



آخر ظهور للفنان غسان مطر كان فى برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، على قناة "سي بي سي" وكشف خلاله كثيرا من تفاصيل حياته الفنية.



قال غسان مطر: رغم أدوار الشر التى قدمتها إلا إن داخلى الإنسان الطيب الذى يشعر بمآسي الآخرين ويجب الطفل وكل شيء فى الحياة.



وأضاف غسان مطر: ولكن المخرجين حينما حصرونى فى أدوار الشر فهذا له حكاية فحينما قدمت دور عبد الله بن المعز فى فيلم الشيماء وهو شخصية طيبة وأسلم وفوجئت بعدها بالمخرج نيازى مصطفى فى دور شرير وهو المتعة والعذاب مع مجموعة كبيرة من الفنانين, ثم كلمنى الأستاذ عاطف سالم فى دور شرير أيضًا فى فيلم السلم الخلفى وبعد 10 أيام وجدت المخرج حسام الدين مصطفى يكلمنى ويقول لى بعد أن أديت شخصية أخو الرسول صلى الله عليه وسلم تجسد أدوار شر.



وتابع غسان مطر: وهذا ليست له أى علاقة بصوتى أو شخصيتى ولكنه أدائي الذى جعل المخرجين يحصروننى فى ذلك الدور.



وأكد الفنان غسان مطر خلال آخر ظهور له فى برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، على قناة "سي بي سي": أن الفنان عبد الحليم حافظ طلب منه أن يكلم الشاعر الأبنودى أو محمد حمزة ليقدم لنا أغنية عن الفدائيين.



وأضاف، ومن خلال السفارة المصرية فى بيروت أرسل محمد حمزة أغنية فدائي وقدمته ليلة الحفلة على الهواء، وقال عبد الحليم وقتها كلمة لا أنساها وهي: لا نصر بغير مصر، وستبقي مصر رائدة الأمة العربية وقام بغناء أغنية فدائي وحققت نجاحا كبيرا، ثم بالأحضان، وصورة وغيرها.



وتابع غسان مطر: وفوجئت بعدها بتليفون بقطع الإرسال فرفضت وفى اليوم التالى أجبرونى على تقديم استقالتي.



وتحدث غسان مطر عن إنتاجه لفيلم الفلسطيني الثائر، والذى قام بكتابته أيضًا، وأيضًا شعوره حينما سمع بمقتل عائلته فى لبنان أثناء حرب المخيمات، وتجربته فى أفلام "الهمبكة".

