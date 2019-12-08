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مرأة

بعد استئصال الورم.. أول ظهور لـ نيلى كريم بـ بنطال لامع وهاف ستومك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نيللى كريم، مجموعة من الصور برفقة أصدقائها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وأطلت بها نيللى كريم، ببنطال طويل باللون الرمادى اللامع الذى أبرز عن جمالها ورشاقتها، وظهرت مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون الأسود وبتفصلية الكرانيش حول الصدر التى أبرزت عن جمالها.

ولم تتكلف نيللى كريم بأرتداء كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط بسيط فى الأذن ليظهر جمال إطلالتها.

وتركت نيللى شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال ملامحها البسيطة.

وأعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى أبرز عنجمال عيونها العسلية، ووضعت أخمر شفاة باللون البيج الأنيق.
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