غداً.. حفل تنصيب اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة قناة السويس بالتنسيق مع طلاب الإتحادات الطلابية غدا الاثنين، حفل تنصيب طلاب الاتحادات الطلابية بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة.





وتأتى الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة.





وتقام بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة وإشراف تنفيذى منار السيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.





هذا وقد عقد منسق عام الأنشطة الطلابية اجتماعا موسعا مع العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب لتنسيق الاحتفالية واستكمال باقى الندوات والمهرجانات خلال الأسبوع.



