ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غداً.. حفل تنصيب اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:43 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
Advertisements
انجي هيبة
تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة قناة السويس بالتنسيق مع طلاب الإتحادات الطلابية غدا الاثنين، حفل تنصيب طلاب الاتحادات الطلابية بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة.

وتأتى الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة.

وتقام بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة وإشراف تنفيذى منار السيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة. 

هذا وقد عقد منسق عام الأنشطة الطلابية اجتماعا موسعا مع العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب لتنسيق الاحتفالية واستكمال باقى الندوات والمهرجانات خلال الأسبوع.

وشدد الدكتور محمد غنيم على ضرورة التنسيق مع كليات الجامعة والانتهاء من كافة الاستعدادات التى تنظمها الجامعة
Advertisements

ترشيحاتنا

سوزوكي تعلن تخفيضاً جديداً على موديلات 2019.. تعرف على قيمتها

ستيفن جيرارد يستهدف ضم نجم الزمالك لصفوف رينجرز الاسكتلندي

القبض على مجموعة شباب ضربوا أحد المارة وصوروه ونشروها على الفيس بوك للتفاخر

وفاة النائب أحمد شرموخ عن دائرة ملوى بالمنيا

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي

بـ 5جنيهات .. وصفات تخلصك من أعراض سوء الهضم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر