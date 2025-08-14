صالون كلام ف السيما يحيي أربعين سميحة أيوب | صور

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان رشوان توفيق و الفنانة عفاف شعيب و الفنان يوسف اسماعيل في صالون المخرج اشرف فايق كلام في السينما في ذكري الراحله سميحة ايوب المقام حاليا في الأوبرا المصرية.



حرص على الحضور العديد من النجوم رشوان توفيق ، عفاف شعيب ، يوسف اسماعيل ، الشاعر ايمن بهجت قمر.

يذكر أن رحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء 3 يونيو، الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال المميزة والمهمة.

وحول الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول اعتزالها المجال الفني ، أوضحت سميحة أيوب في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري " لم أعتزل الفن فأنا أحبه، لإيماني بأن الفن رسالة تنوير وليس ترفيها فقط، وعندما أتخذ هذا القرار سأعلنه بنفسي، وأؤكد أنني مستعدة لتقديم عمل فني إذا ما عرض عليّ دور مميز وشخصية تجذبني".

وحول مدى إمكانية تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني اختارت سيدة المسرح العربي، الفنانة حنان مطاوع لهذه المهمة، إذ قالت: "هذه النجمة هي من أحب أن تقدم سيرتي الذاتية".



أما عن تكريمها في مهرجان القومي للمسرح المصري و أن المهرجان يحمل اسمها قالت “أنا سعيدة جدا بالتكريم في المهرجان القومي للمسرح المصري وأن الدورة الـ 17 تحمل اسمي وهذا فخر لي”.

وتابعت الفنانة سميحة أيوب: "أنا أعشق المسرح وأما عن ذكرياتي مع المخرج زكي طليمات، فإنه قدم لي العديد من النصائح في العمل في بداية مشواري الفني.

وأضافت أن مسلسل "الضوء الشارد"، حقق نجاحا كبيرا، وكان بيني وبين الفنان الراحل ممدوح عبد العليم كيمياء كبيرة، والجمهور لا يزال حتى وقتنا الحالي ينادي عليا باسم الشخصية التي قدمتها "الحاجة ونيسة".