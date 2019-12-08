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حوادث

عضو أكاديمية ناصر العسكرية: بث اليأس والإحباط فى نفوس المواطنين أحد أهداف الإرهاب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:48 م
ندوة مخططات إسقاط
ندوة مخططات إسقاط الدولة من الداخل وكيفية مواجهته
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مصطفى الرماح
قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي عضو هيئة التدريس بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، في ندوة مخططات إسقاط الدولة من الداخل وكيفية مواجهتها والتي أقيمت برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة، إن أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب العمليات النفسية بث اليأس والإحباط في نفوس المواطنين، ومن خلالها يخرج نسبة من المتطرفين.

وأوضح الحلبى أن الإقليم العربي بالكامل يتم شن حرب نفسية كبيرة عليها وخاصة على المجتمع المدني، موضحا أن الإرهاب تقلص في مصر كثيرا.

وأشار إلى أن العمليات النفسية أعظم انتصار لأي دولة تستهدف إسقاط دولة أخرى دون تكبد نفقات أي عمليات عسكرية، كما أن الشائعات أحد الأدوات.

وأوضح أن الديموجية إحدى الأدوات الخطيرة لتنفيذ المخططات العدائية ضد الدولة وهو ما يتم تكراره من أخبار مغلوطة لإثبات أنه حقيقي لتنفيذ مخطط عدائي ضد الدولة.

كما أن السخرية إحدى أدوات بث اليأس داخل النفوس من خلال ضرب الرموز .

كما أن إحد الأدوات هي غسيل المخ من خلال زرع أفكار داخل الأشخاص وتحويلهم لعناصر إرهابية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة،لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية الأولى، فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" .فف

ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد احمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى " .
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