العربية لحقوق الإنسان: يجب مواجهة العنصرية الممارسة ضد الشعب الفلسطيني

أكد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان أن الشبكة العربية أضحت مؤهلة لتنظيم دورة سنوية تدريبية في مجال حقوق الإنسان، للتعريف بالمفاهيم الأساسية في هذا المجال وتاريخ العمل فيه، لتمهيد الطريق من أجل تعاون بناء مع أصحاب المصلحة لتحقيق التكامل البناء.





وأوضح الجمالي، خلال الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول لـ"دورة محمد فايق التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان"، أن الاجماع على إطلاق اسم محمد فايق على هذه الدورة يأتي عرفانا بعمله وكفاحه في هذا المجال، آملا في إكمال المسيرة التي بدأها.





كما دعا الجمالي -في كلمته- إلى إلقاء الضوء وتوجيه الجهود نحو القضية الفلسطينية، تنفيذا لتوصية محمد فايق، لمواجهة العنصرية الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.



