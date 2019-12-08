أهلي 2002 يواجه غزل المحلة وديًا اليوم استعدادًا للقطاعات

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ اليوم الأحد مع فريق غزل المحلة، في المباراة الودية التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.





ويستعد فريق الناشئين بالأهلي للمشاركة في بطولة القطاعات.





كان فريق ٢٠٠٢ بالأهلي قد تأهل لبطولة القطاعات لأندية القاهرة الكبرى، بعد فوزه يوم الخميس الماضي على فريق مركز شباب عين الصيرة ٦ – صفر، وإنهاء بطولة منطقة القاهرة وهو متربع على صدارة المجموعة الثالثة.



