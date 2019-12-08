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رياضة

أهلي 2002 يواجه غزل المحلة وديًا اليوم استعدادًا للقطاعات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ اليوم الأحد مع فريق غزل المحلة، في المباراة الودية التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويستعد فريق الناشئين بالأهلي للمشاركة في بطولة القطاعات.

كان فريق ٢٠٠٢ بالأهلي قد تأهل لبطولة القطاعات لأندية القاهرة الكبرى، بعد فوزه يوم الخميس الماضي على فريق مركز شباب عين الصيرة ٦ – صفر، وإنهاء بطولة منطقة القاهرة وهو متربع على صدارة المجموعة الثالثة.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا، ومحمد سمارة مدربًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مُدلكًا.
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