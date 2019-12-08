شاهد.. حملات الداخلية بـ مختلف المحافظات لمواجهة أعمال البلطجة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية خلال أسبوع، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 210 قطعة سلاح نارى، بحوزة 182 متهم) .. وذلك على النحو التالى:



رشاش، و (17) بندقية آلية، و (40) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (134) فرد محلى، و (215) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (15) خزينة متنوعة ، و(241) قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82760) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(342) حكم جناية، و (23854) حكم حبس جزئى، و (4655) حكم حبس مستأنف، و (42447) حكم غرامة، و (11462) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (283) قضية مخدرات بحوزة (301) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 30,320 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 11,672 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,018 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 760 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 100 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3,090 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,050 كيلو جرام)، و عدد (8616) قرص مخدر .



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (7) متهمين، ارتكبوا (20) حادثا.



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (49) متهما.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (21) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (206) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين- 13 دراجة نارية).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21539) مخالفة مرورية.



و فى مجال فحص السائقين تم فحص (90) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.