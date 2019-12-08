رئيس البرلمان الليبي يزور مصر واليونان لبحث تداعيات اتفاق السراج وتركيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتوجه إلى مصر واليونان، لبحث تداعيات الاتفاقية البحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية فائز السراج مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.





وقال "بليحق"، في بيان متلفز نشره الموقع الرسمي للمجلس، "ضمن الحراك السياسي الذي يقوم به مجلس النواب خلال هذه الفترة حيال الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرًا إلى أن "هذه الاتفاقية باطلة وفقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني".





وأكد أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر، ويلتقي غدا، الاثنين، رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي لبحث دعم البرلمان العربي لمجلس النواب الليبي، ومناقشة تأثير الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، على ليبيا ومصر.





وتابع "سيطلب رئيس مجلس النواب الليبي أيضا دعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي بحكومة وفاق فائز السراج نظرًا لما باتت تشكله من تفريط لسيادة دولة ليبيا وبحقوق الشعب الليبي"، مضيفًا "بعد ذلك سيتوجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى دولة اليونان بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اليوناني حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي برئيس البرلمان اليوناني وعدد من المسئولين".





وأشار إلى أن "سيتم خلال هذه الزيارة بحث توحيد الموقف حيال الاتفاقية الباطلة بين السراج وأردوغان بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مجلس النواب الليبي ونظيره اليوناني والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج".