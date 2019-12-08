جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجيزة | صور

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب مدارس محافظة الجيزة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020.و وفقا للجداول المعلنة ، تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من يوم السبت 4 يناير 2020 حتى السبت 11 يناير 2020 .وتبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي من يوم الاحد 12 يناير 2020 حتى الاربعاء 15 يناير 2020 .جدير بالذكر أن الموجهين العموم كانوا قد تلقوا تعليمات رسمية بأن تكون أسئلة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في مستوي الطالب المتوسط وشاملة كافة أجزاء المنهج ومطابقة الوزن النسبي للورقة الامتحانية وخلوها من أي غموض أو تعقيدات وبعيدة تماما عن السياسة .كما تم التشديد على أن أي تساهل او تلاعب بأعمال الامتحانات سواء في اللجان الامتحانية أو لجان النظام والمراقبة ، مؤكدا أن ذلك سيقابل بإجراءات قانونية مشددة ورادعة وفق القواعد الامتحانية المنظمة .