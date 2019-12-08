تصدر المجموعة الأولى.. بيراميدز يسحق بطل موريتانيا 6 - 0 في كأس الكونفدرالية ..فيديو

سحق فريق بيراميدز ضيفه إف سي نواذيبو الموريتاني بسداسية دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.





افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 10 عن طريق محمود نبيل دونجا بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.





وأضاف بيراميدز، الهدف الثاني فى الدقيقة 32 عن طريق إيريك تراوري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.





وتمكن بيراميدز من إحراز الثالث فى الدقيقة 52 عن طريق أنطوي بعد تلقيه تمريرة من إيريك تراوري داخل منطقة الجزاء ويسددها على الفور لتسكن الشباك.





وجاء هدف بيراميدز الرابع فى الدقيقة 57 عن طريق محمد فاروق من تسديدة داخل منطقة الجزاء .





ونجح ولفرين كانون من أحراز الخامس فى الدقيقة 80 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .





وأخيرا سجل إيريك تراوري السادس فى الدقيقة 84 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .





وبهذه النتيجة يتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متساويا مع فريق المصري فى عدد النقاط ولكن يتفوق بفارق الأهداف.





ونجح بيراميدز فى الفوز بالمباراة الأولى على حساب رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف .





وجاءت ترتيب المجموعة الاولي كالآتي :

بيراميدز = 6

المصري = 6

إف سي نواذيبو = 0