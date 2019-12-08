ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصدر المجموعة الأولى.. بيراميدز يسحق بطل موريتانيا 6 - 0 في كأس الكونفدرالية ..فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:58 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
سحق فريق بيراميدز ضيفه إف سي نواذيبو الموريتاني بسداسية دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 10 عن طريق محمود نبيل دونجا بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز، الهدف الثاني فى الدقيقة 32 عن طريق إيريك تراوري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وتمكن بيراميدز من إحراز الثالث فى الدقيقة 52 عن طريق أنطوي بعد تلقيه تمريرة من إيريك تراوري داخل منطقة الجزاء ويسددها على الفور لتسكن الشباك.

وجاء هدف بيراميدز الرابع فى الدقيقة 57 عن طريق محمد فاروق من تسديدة داخل منطقة الجزاء .

ونجح ولفرين كانون من أحراز الخامس فى الدقيقة 80 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وأخيرا سجل إيريك تراوري السادس فى الدقيقة 84 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متساويا مع فريق المصري فى عدد النقاط ولكن يتفوق بفارق الأهداف.

ونجح بيراميدز فى الفوز بالمباراة الأولى على حساب رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وجاءت ترتيب المجموعة الاولي كالآتي :
بيراميدز = 6
المصري = 6
إف سي نواذيبو = 0
رينجرز = 0
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العارضة تحرم منتخب مصر من هدف التعادل أمام غانا

أمم أفريقيا | رمضان صبحي يسجل التعادل لمنتخب مصر في شباك غانا

أمم أفريقيا .. أحمد ياسر يسجل الثالث لمنتخب مصر فى شباك غانا

شوقي غريب يدخل في نوبة بكاء شديدة عقب إحراز هدف التقدم لصالح المنتخب الأولمبي

الكونفيدرالية الأفريقية.. بيراميدز يتأخر بهدف أمام بطل نيجيريا .. وحالة طرد الأبرز في الشوط الأول | فيديو

الكونفدرالية.. دونجا يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك نواذيبو بطل موريتانيا

ترشيحاتنا

للحفاظ على صحة قلبك .. تعرف على 3 أطعمة تحمي من انسداد الشرايين

برفقة كلبها.. شاهد | ريهام أيمن بإطلالة شتوية وتسريحة شعر سنبلة

بسبب مكالمة | شاب يلقى مصرعه بالمنصورة

مفاجأة.. كأس الأمم الإفريقية في فرنسا لهذا السبب

مش لاقي ياكل | أشرف زكي يرد على أكاذيب السوشيال ميديا بشأن الفنان سيد مصطفى

اخبار النادي الاهلي .. تعديل موعد مباراة بلاتينيوم .. والخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ تليفونيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه