إسدال الستار على واقعة طفلي بير السلم.. زوجة المطرب شادي الأمير بعد تسلم ابنيها بطنطا: محكمة الأسرة أنصفتني وخصصت نفقة شهرية 2000 جنيه لـ يازن ومالك

والدة الطفلين:

تقدمت بدعوى قضائية للطلاق من زوجي لعدم التزامه بالإنفاق علينا

سعيدة بعودة حضانة أولادي "يازن ومالك"



محامي زوجة المطرب الشعبي:

محكمة الأسرة انتصرت لحقوق الطفلين بإقرار 2000 جنيه للإنفاق عليهما



تسلمت سها السيد، زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، المقيمة بطنطا طفليها الشهيرين بطفلي بير السلم، بعدما حكمت المحكمة لصالحها وخصصت نفقة شهرية للطفلين ٢٠٠٠ جنيه.



وقالت سها السيد، إنها تقدمت بدعوى قضائية للطلاق من زوجها لعدم التزامه بالإنفاق على عش الزوجية ورعاية حقوق طفليه "يازن ومالك" - على حد قولها.



وأضافت الزوجة، أنها سعيدة بعودة حضانة طفليها، قائلة "الحمد لله محكمة الأسرة أنصفتني وخصصت نفقة شهرية لطفليّ ٢٠٠٠ جنيه ولن أتنازل عن حقي وحقهما فهما فلذة كبدي".



وأكد بلال عادل، محامي زوجة المطرب الشعبي "شادي الأمير"، والمعروف إعلاميا بواقعة "طفلي السلالم"، "مالك ويازن" بطنطا، أن محكمة الأسرة انتصرت لحقوق الطفلين بإقرار قيمة مالية تصل إلي 2000 جنيه للإنفاق على حضانة الطفلين.



وأشار المحامي إلى أنه تم الحكم لموكلته من محكمة الأسرة بكفالة قدرها 2000 جنيه للصالح الطفلين لضمان استقرار حياتهما المعيشية.



وأوضح "عادل" أن موكلته "سها السيد حسين" قررت النيابة العامة ترك حضانة الطفلين لها كونهما فى سن الحضانة.



وكان المستشار ياسي زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر توجيهاته إلي رئيس نيابة قسم أول طنطا بالضرورة إسناد حضانة الطفلين ابني المطرب الشعبي شادي الأمير ضحيتي واقعة "السلالم داخل عمارة سكنية"، إلى حضانة والدتهما سها السيد حسين.



وقررت رئاسة نيابة أول طنطا على إصدار القرار فى القضية التي تحمل رقم 12255 لسنة 2019 م بتسلم حضانة الطفلين بمعرفة المحاسبة أماني خالد النادري وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية وبوجود الدكتور خالد أبو المجد مدير إدارة النظم والمعلومات ورئيس فريق التدخل السريع وإبراهيم النجار مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الأمن بالتنسيق الكامل مع المحامي بلال عادل إلى والدتهما.



وقامت وكيل التضامن والشئون الاجتماعية بأخذ التعهد اللازم على الأم بحسن رعاية الابنين تنفيذا لقرار وكيل النائب العام بتسليمهما للأم وأخذ التعهد اللازم بضمان تأمينهما.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانٍ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلان، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيين أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجلاه.



وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، وأم، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، وزواجه من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما جارتهما، وأبلغت عنهما.



وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.