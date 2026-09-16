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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 139 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع لـ 8 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، المنعقدة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025جنايات التجمع الخامس، لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 18 فبراير 2022، من الأول وحتى السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتى الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 139 متهما خلية الهيكل الإداري للإخوان إرهاب

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