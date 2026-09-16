فض الأحراز.. تأجيل محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان إلى 22 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع، لجلسة 22 نوفمبر المقبل، لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى السابع، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهم الـ 14 تهمة تمويل الإرهاب.