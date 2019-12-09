فاردي بارتي.. من شاب مراقب من السلطات لـ قاتل لا يرحم ضحاياه

ظواهر غريبة لا يصدقها عقل، وفي كرة القدم، نجد بعض تلك الظواهر لكن بشكل أقل، لكن بكل تأكيد ، فإن جايمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي، هو واحد من الظواهر الرائعة والمؤثرة في تلك اللعبة خلال القرن 21.



فاردي قاد فريقه ليستر سيتي اليوم للفوز على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في الدوري الإنجليزي، وأحرز فاردي هدفين في مباراة اليوم، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 16، في صدارة البريميرليج، متقدمًا على أقرب منافسيه تامي إبراهام مهاجم نادي تشيلسي والذي أحرز 11 هدفًا.



قصة فاردي أقرب من الخيال، فاللاعب بدأ مسيرته مع الكرة في عام 2002 مع فريق الشباب لنادي شيفيلد وينزداي، لكن النادي استغنى عنه لضعف قدراته البدنية ، ليتدرج اللاعب في بعض فرق الهواة حتى بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2010 مع نادي، هاليفاكس تاون.



قصة فاردي الملهمة، تخللتها نقطة سوداء، وهو أنه كان مطلوبًا للعدالة، وكان مراقبا من السلطات عندما كان شابًا عام 2010 ، بسبب الشجار في حانة.



فاردي تحول بعدها لعدة فرق قبل أن يصل لنادي ليستر سيتي في عام 2012 ، ليبدأ مسيرة التفوق مع ناديه، والتي كانت أبرز إنجازاتها تحقيق الدوري الإنجليزي عام 2015-2016، وتحقيق لقب الهداف.



فاردي، الذي يتم عامه الثالث والثلاثين يناير القادم، استطاع كسر الأرقام القياسية في موسمه الخرافي مع ليستر في موسم 2015-2016، وعاد ليحقق أرقامًا قياسيًا جديدة هذا العام، مبرهنًا أن العمر مجرد رقم ليس إلا.



فاردي بتسجيله في مباراة اليوم، وصل لرقم فريد ، وهو أن أصبح أول لاعب يسجل في 8 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي ، منذ موسم 2015-2016 ، حين كان فاردي آخر من حقق هذ الإنجاز.، ليقترب خطوة أكثر من تحقيق الرقم القياسي بتسجيله في 11 جولة متتالية في الدوري، والمسجل باسمه أيضًا.



فاردي عاد لأدائه المعهود، وخصيصًا مع تعيين براندن رودجرز كمدير فني للثعالب في شهر مارس الماضي، وسجل فاردي في هذه الفترة 25 هدفًا ، أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي في تلك الفترة بـ 8 أهداف على الأقل.



فاردي أحرز 28 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا العام، ويسبقه فقط ليونيل ميسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية عام 2019، والذي أحرز 33 هدفًا.



فاردي سجل هذا الموسم أهدافًا أكثر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ، ليؤكد سيطرته وهيمنته كواحد من أفضل لاعبي هذا الموسم إن لم يكن أفضلهم ، وكل هذا في عمر الـ 33.



فاردي يواصل كتابة التاريخ بحروف من ذهب، فاللاعب الذي كان مطلوبًا للعدالة، وكان يلعب لفرق الهواة وفرق دوري الدرجة الخامسة، تحول لقاتل لا يرحم ضحاياه من الكبار والصغار، وأصبح عشاق كرة القدم ينتظرون في كل جولة "فاردي بارتي".