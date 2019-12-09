شاهد السيارة الطائرة من هيونداي.. تعرف على موعد طرحها

على مدار العامين الماضيين، شهدنا زيادة في عدد المشاريع التي تهدف إلى تطوير سيارات يمكن وصفها بأنها سيارات طائرة، ويتم إدارة معظم هذه المشاريع من قبل شركات التنقل أو الطيران مع بعض الاستثناءات البارزة، وحتى الآن، ظلت شركات صناعة السيارات بعيدة عن هذا الأمر، وقد أظهروا جميعًا اهتمامًا هامشيًا بهذل السوق الناشئ، وغني عن القول، لم تلتزم أي منها بخطة تطوير سيارة طائرة لإطلاقها في المستقبل المنظور، حتى الآن.



وفي هذا الأسبوع، قدمت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي خطة أعمالها على مدار الخمس سنوات القادمة، حيث وعدت بتطوير سيارة طائرة شخصية (PAV)، وعلاوة على ذلك، وفقًا للخطة المعلنة، فستقوم هيونداي بتوفير السيارة الطائرة بعد خمس سنوات من الآن على أبعد تقدير، مع توفير الخدمات اللازمة لتشغيلها.



وليس من الواضح في هذه المرحلة معنى PAV بالضبط، ولكن بالنظر إلى الاتجاهات الحالية، فمن المحتمل ان تكون شبيهة بالطائرات العمودية VTOL، والفرق الأكبر مقارنة بمنافسيها، هو أنهم سيكونون أول من يمتلك شارة شركة صناعة سيارات معروفة.



وعلى صعيد آخر، ستواصل هيونداي كهربة سياراتها حيث أعلنت عن أهدافها التالية، حيث تخطط لبيع 670,000 سيارة تعمل بالكهرباء بهدف أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات في العالم في هذا القطاع بحلول نهاية الفترة، وبحلول 2030، تقول هيونداي إنها تخطط لأن تحصل معظم موديلاتها الجديدة على محركات كهربائية في جميع الأسواق الرئيسية وبحلول 2035 في الأسواق الناشئة.