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فن

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب بـ الأسود

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:34 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران
حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

ظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض وبنطلون جينز، ولاقت إعجاب متابعيها.

وانتعلت سمية الخشاب حذاء رياضيا باللون الأزرق، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياجا متناسقا مع إطلالتها.


وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.

وتعد هذه المسرحية أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حساباها الرسمي بموقع تويتر صور البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.
شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب بـ الأسود
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