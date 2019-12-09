كارثة.. صبغ شعرك بهذا اللون يزيد خطر سرطان المثانة

يتم استخدام أصباغ الشعر من قبل كل من الرجال والنساء. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 35 ٪ من النساء و 20 ٪ من الرجال يستخدمون ألوان الشعر ذات المواد الكيميائية والتى لها تأثير سلبي على صحتك العامة.



إليك أمراض تسببها صبغات الشعر يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:



1. مشاكل في الرئة والكلى:

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان ، فإن الأشخاص الذين يستخدمون صبغات الشعر مرة واحدة في الشهر تزيد لديهم مخاطر الإصابة بسرطان المثانة وكان هذا الخطر أعلى عندما يكون اللون أغمق مثل الأسود والبني لكثرة مركبات "P-Phenylenediamine" الكيميائية فى هذا النوع من الصبغة.



2. مشاكل في الجهاز التنفسي:

الأمونيا ، وهي المادة الكيميائية المستخدمة في أصباغ الشعر يتم دمجها مع بيروكسيد الهيدروجين الذى يساعد على تفتيح الشعر، والتعرض لهذه المواد الكيميائية قد يسبب الربو وغيرها من مشاكل في الجهاز التنفسي. الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الربو أو اضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى قد تتفاقم الأعراض عند التعرض لهذه المواد الكيميائية.



3. الخلل الهرموني:

وتعد ريسورسينول مادة كيميائية أخرى تستخدم في صبغات الشعر. وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية للصحة العامة، تم ربط استخدام صبغات الشعر على المدى الطويل بزيادة في مستويات هرمون تستوستيرون والذى أعلى بنسبة 14 ٪ في النساء اللائي استخدمن أصباغ الشعر لمدة 10 سنوات أو أكثر من النساء اللائي لم يستخدمنها.