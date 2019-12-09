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منوعات

كلب شرس يمزق جسد سيدة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ثمة تتنزه مع كلبها الخاص حول المنزل رغبًة في قضاء وقت لطيف، ولكن لكلب الجيران كان رأي آخر في ذلك، حيث هاجمهم كلب آخر هارب من صاحبه ونهش يد السيدة ولم يتركها سوى بجروح شديدة.

فقد كانت الضحية التي تدعى" أليسون" تمشي مع كلبها "تويغي" بالقرب من منزلها في سوان فيو، عندما هاجمها كلب "بيتبول"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لم يكن للبيتبول طوق ولا توجد علامة على صاحبها، وقالت"إليسون ": بمجرد أن رأى البيتبول كلبي الصغير، وقبل أن يتمكن أي منا من التحرك ، هجم علينا الكلب بشراسة".

وتكمل :"التقطت كلبي بعيدًا كي امنعه من التعرض للهجوم، ولكن الكلب الشرس بدأ ينقض على ويعض في ذراعي وجسدي، حتى أسقطني أرضًا وأخذ ينهش في ذراعي حتى مزق".

وبعد محاولات عدة قامت السيدة بأعجوبة وذراعها ووجهها قد أصيب بإصابات بالغة الخطورة، وبدأت في الركض بعيدًا عن الكلب الذي ركض خلفها، ولكن الجيران قد سمعوا صراخها وقاموا بإنقاذها.

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