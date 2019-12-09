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رياضة

ندمان على الرحيل.. رونالدو: حزين على ترك ريال مدريد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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حسن العمدة
ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن رونالدو يشعر بالارتياح مع البيانكونيري "يوفنتوس الإيطالي"، لكنه لا يمر بأفضل حالاته كما كان في النادي الملكي "ريال مدريد"، ولذا يأسف على قراره بالرحيل عن إسبانيا، العام الماضي، لخوض تجربة جديدة في إيطاليا.

وأضاف الموقع، أن رونالدو اعترف للمقربين منه، بأنه أخطأ بمغادرة ريال مدريد، حيث يعتقد أنه لو استمر في اللعب مع الميرينجي، لفاز بالنسختين الأخيرتين من الكرة الذهبية، اللتين توج بهما لوكا مودريتش وليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن رونالدو حقق لقب الكالتشيو، في أول مواسمه مع يوفنتوس.

كما قاد البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، لكنه حل ثالثًا في تصنيف الكرة الذهبية، هذا العام، بينما أحرزها غريمه الأرجنتيني للمرة السادسة في مسيرته.
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