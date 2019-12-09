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رياضة

لاعب تشيلسي يقترب من الانضمام إلى أستون فيلا ويهدد تريزيجيه

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
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إسماعيل محمود
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أستون فيلا مهتم بالحصول على خدمات الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وأشارت صحيفة التليجراف، أن نادي أستون فيلا ، ومديره الفني دين سميث، يريد التعاقد مع بيدرو، وذلك لتدعيم خياراته الهجومية وأن بيدرو سيكون خيارًا سهلأ ومتاحًا، حيث أن اللاعب ينتهي عقده مع البلوز بنهاية هذا الموسم، وسيسعى النادي لبيعه في يناير القادم للحصول على أي مقابل مادي، لكنه سيكون بسعر قليل ، وهو ما يحاول أستون فيلا استغلاله.

ولم يبدأ بيدرو مع فريقه تشيلسي سوى في 4 مباريات هذا الموسم، حيث أن فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق الللندني، يعتمد على اللاعبين الشباب في الفريق ، أمثال الأمريكي بولسيتش، بالإضافة لهودسون أودي الذي عاد من الإصابة، وعامل الخبرة ، البرازيلي ويليان.

ويلعب بيدرو رودريجيز والذي انضم للبلوز صيف عام 2015 مقابل 27 مليون يورو في مركز الجناح الأيمن ، بالإضافة لمركز الجناح الأيسر ، وهي نفس مراكز لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه، والذي انضم للفيلانز مطلع هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف مع فريقه.

يذكر أن المحكمة الرياضية قد قبلت استئناف نادي تشيلسي وذلك لتخفيف عقوبة المنع من إبرام التعاقدات، ليصبح بإمكان النادي التعاقد مع أي لاعب في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، مع وجود بعض الأقاويل برغبة البلوز لتدعيم المراكز الهجومية.
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