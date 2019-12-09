ضبط أصحاب 23 مخبزا مخالفا و٣ آخرين استولوا على 1650 شيكارة دقيق .. صور

نفذت الادارة التموينية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة حملة مكبرة للرقابة على المخابز المدعمة وتجار البقالة التموينية للتصدى لتجار الكسب غير المشروع ومهربى السوق السوداء وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع مباحث التموين.



أسفرت الحملة التي قادها المهندس أحمد فكرى سمك مدير إدارة إيتاى البارود التموينية عن ضبط أصحاب 3 مخابز لقيامهم بالتصرف في 1650 شيكارة دقيق مدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



كما تمكنت الحملة من ضبط أصحاب ١٧ مخبزا لقيامهم بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وضبط أصحاب 3 مخابز لعدم الاحتفاظ بالسجلات.



تمكنت الحملة خلال مرورها على تجار التموين من ضبط 10 تجار تموينيين لقيامهم بغلق المحلات أثناء المواعيد الرسمية و كذلك عدم الإعلان عن الأسعار.



فيما شدد اللواء هشام آمنة على تكثيف الحملات التموينية علي المخابز البلدية و الأسواق و المحلات التجارية لردع المخالفين عن القانون وتأكيدا لهيبة الدولة وللحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

