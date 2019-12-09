بسبب الفيلر والبوتوكس | وجه بسمة بوسيل يثير الجدل .. فيديو



ودخل تامر حسني موسوعة جينيس بـ كسره رقم قياسي بحصوله على توقيعات من جمهوره على لوحة معدنية في احد مولات ابو ظبي.



وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت داونى جونز



أثارت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني حالة من الجدل بعد ظهورها في فيديو برفقته أثناء تواجدهما في الإمارات لتسلمه جائزة من موسوعة جينيس، لظهورها بوجه منتفخ بشكل لافت.وظهرت المغربية بسمة بوسيل في الفيديو في لحظات رومانسية مع تامر حسني داخل السيارة، فيما سخر رواد إنستجرام من انتفاخ وجهها بشكل كبير بسبب الفيلر والبوتوكس لافتين إلى ان شكلها تغير بشكل كبير والى الأسوأ.اقرأ أيضا