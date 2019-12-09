ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد سرطان القولون.. شريف مدكور يعلن إصابته بـ فيروس في الدم.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:50 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
Advertisements
آيه عاطف
ظهر الإعلامي شريف مدكور، في فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" ليطمئن متابعيه بعد غيابه فترة طويلة عن السوشيال ميديا.

وبدأ حديثه قائلًا: "أنا بقالي كتير مش بطلع لايف وبفتح لاقيت رسايل كتير من مرضى الكانسر واللي بياخدوا علاج وبيطمنوا عليا".

وكشف شريف مدكور عن سبب غيابه قائلًا: "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل واعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".‏

وتابع حديثه: "أنا طلع عندي لغاية 900 وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدا لأي حد بياخد كيماوي".‏

واختتم حديثه قائلًا: "جسمي هلك عشان يتخلص من الفيروس هو لسه عندي بس الحمدد لله حرارتي قلت.. أنا إمبارح روحت مستشفى دار الشفا ونقلت كيسين دم، لتر دم عشان جسمي يقدر يقضي على الفيروس.. الموضوع مالوش دعوه أوي بالكانسر.. أنا اللي اهملت وعافرت.. اتحسنت شوية وقادر اتكلم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زي القمر .. أمير طعيمة يدعم رامي جمال بعد إصابته البهاق

مرض الفنانين بين الحقيقة والدعاية.. رامي جمال يصاب بالبهاق وشكوك حول مرض ريهام سعيد

أمراض النجوم حقيقية أم دعائية.. إصابة رامي جمال بالبهاق.. وشكوك حول حقيقة مرض ميريام فارس وريهام سعيد

مرض النجوم بين الحقيقة والادعاء.. شكوك حول توقيت إصابة محمد فؤاد.. وريهام سعيد وميريام فارس تثيران الجدل

بعد زيارته الأخيرة للمستشفى | تطورات الحالة الصحية لـ شريف مدكور

أخبار الإعلاميين.. تطورات الحالة الصحية لـ شريف مدكور.. رسالة ON لـ علاء الشربيني.. وأسامة كمال يعود على هذه القناة

ترشيحاتنا

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

الرائحة كشفت المستور .. العثور على جثة موظف كهرباء داخل منزله بالإسماعيلية

حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي

اخبار النادي الاهلي .. تعديل موعد مباراة بلاتينيوم .. والخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ تليفونيا

أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد