إخماد حريق بمزرعة دواجن بقرية الهوابر فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية الهوابر بمركز ديرب نجم، دون وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الهوابر مركز ديرب نجم.



وعلي الفور تم اخطار قوات الحماية المدنية والدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والسيطرة عليه وبالفحص تبين نشوب حريق في مبني مكون من 4 طوابق عبارة عن مزرعة دواجن.



فيما لم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.