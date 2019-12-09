ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخماد حريق بمزرعة دواجن بقرية الهوابر فى الشرقية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:27 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية
Advertisements
محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية الهوابر بمركز ديرب نجم، دون وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الهوابر مركز ديرب نجم.

وعلي الفور تم اخطار قوات الحماية المدنية والدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والسيطرة عليه وبالفحص تبين نشوب حريق في مبني مكون من 4 طوابق عبارة عن مزرعة دواجن.

فيما لم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق نشب بمصنع بلاستيك في الشرقية

إخماد حرائق نشبت في 3 مزارع بالظهير الصحراوي

حوادث وحرائق.. إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ زراعي كفر الدوار.. ونيابة القناطر الخيرية تأمر بالتحقيق في أسباب حريق مصنع المواد اللاصقة

ترشيحاتنا

كنا أهم ناس.. تفاصيل الأيام الأخيرة لطلعت زكريا قبل وفاته.. فيديو

في ذكراه.. تعرف على تفاصيل قصة الحب الأول في حياة كرم مطاوع

المبادئ لا تتجزأ .. المقاولون العرب يحسم ملف عودة أحمد على

قاهرة تانية على المريخ .. فاروق الباز يفاجئ المصريين..شاهد

ندى بهجت تشعل نار الغيرة بين زوجها وخطيبها في عيد جواز

تحرك عاجل من البرلمان بشأن إلغاء المصرية للاتصالات سرعات الانترنت القديمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بترحيب من سالي عبد السلام.. شاهد إطلالة لميس الحديدي ببرنامجها الجديد

بسبب الامطار .. تأمين أعمدة الإنارة في مطروح | صور

لتسهيل حركة المارة.. سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور