بـ صور لـ محمد صلاح .. استعدادات مكثفة لـ ليفربول لمواجهة سالزبورج

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لـ مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي مساء غد الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عددا من الصور لـ محمد صلاح برفقة زملائه بالفريق.





وعلق حساب النادي "ميلوود ... مستعدون لمباراة هامة أمام سالزبورج 🔴".





ويتواجد فريق ليفربول برفقة سالزبورج بالمجموعة الخامسة التي تضم أيضا نابولي الإيطالي، وجينك البلجيكي.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن سالزبورج.