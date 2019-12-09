محرز تكشف تفاصيل إنشاء مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي.. فيديو

قالت منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تعمل على تبادل المعلومات والرؤى مع الجانب الدنماركي من أجل إنشاء مزرعة سمكية يتم تطويرها كنموذج لمنتجي الأسماك وهذا النموذج يساهم فى مضاعفة كمية الأسماك بنفس مساحة الأرض والمياه.



وأضافت منى محرز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدنمارك متخصصة في الإنتاج الحيواني، وسيتم تدريب الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في الدنمارك للتحسين الوراثي في مصر.



وأضافت منى محرز: " الوزارة تعمل على تنمية قطاع الألبان في مصر وفقا للمزاج النظامية التي تحتاج إلى إدارة متميزة ، كما نعمل على تطوير نظم صغار المنتجين التي توفر إنتاجية متوسطة من الألبان واللحوم وتوافق مع النظام.



ولفت منى محرز إلى أن أسعار اللحوم أو الدواجن الحالية أقل من التكلفة وهذا يسبب مشكلة للمربين، وستزيد الأسعار قليلا في المستقبل كي تكون العملية مجزية لكل من المنتج والمستهلك".

