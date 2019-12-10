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رياضة

الألماني ستيلر يدير مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري الأبطال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم مباراة فريقي، كلوب بروج البلجيكي، ضد ريال مدريد، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعين الاتحاد الأوروبي "يويفا" الألماني توبياس ستيلر حكمًا لإدارة لقاء كلوب بروج وريال مدريد، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

فيما أسند "يويفا" مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو بالمجموعة الرابعة، إلى الحكم المجري فيكتور كاساي.

يشار إلى أن فريق ريال مدريد تأهل رسميًا إلى دور الـ 16 بـ دوري أبطال أوروبا، رفقة باريس سان جيرمان عن المجموعة الأولى، بعد وصول الملكي إلى النقطة الـ 8 وتصدر الثاني المجموعة برصيد 13 نقطة.
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