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رياضة

صدمة جديدة لجمهور النصر السعودي قبل عودة الدورى من جديد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن نادي النصر، غياب مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين.

ويستعد النصر، لمواجهة قوية أمام التعاون، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف النصر، عن أن غياب حمد الله عن تدريبات الفريق الأول، جاءت للاطمئنان على صحة والدته، التي تمر بوعكة صحية.

جدير بالذكر أن المهاجم المغربي، يلعب في صفوف النصر منذ الموسم الرياضي الماضي 2018-2019، حيث لعب مع الفريق الأول منذ ذلك الوقت، 44 مباراة، سجل خلالها 56 هدفًا، وصنع 11 آخرين.
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