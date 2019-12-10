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برلمان

نائبة: وزارة العدل فشلت في إدارة الشهر العقاري ولابد من فصلهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
النائبة منى جاب الله
النائبة منى جاب الله
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عبدالله خالد
طالبت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط لأنها هي من تمتلك قاعدة بيانات كبيرة بكل مكان .

وقالت "جاب الله" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن وزارة العدل فشلت في إدارة الشهر العقاري ولذلك يجب أن يتم إنقاذها بنقلها لوزارة قادرة على إدارتها، مشيرة إلى أن هناك الآلاف من البيوت التي لم يتم تسجيلها بسبب التقاعس من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النائبة أن المشاكل التي تواجه المواطنين في ليس فقط من التسجيل ولكن أيضا في استخراج توكيلات وهي أبسط الأشياء، لافتة إلى أن هناك عجزا كبيرا في عدد الموظفين، لذلك يجب أن يكون هناك تدريب تحويلي من بعض الوظائف الأخرى للعمل في الشهر العقاري والاقتداء بوزارة المالية في عمل تدريب تحويلي لتعيين بعض الموظفين لمصلحة الجمارك .

كان قد شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة.
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