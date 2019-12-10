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رياضة

الأولمبياد الخاص المصري ينظم حملة للتوعية بالمدارس والرياضة الموحدة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص المصري ينظم حملة للتوعية بالمدارس
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أ ش أ
نظم الأولمبياد الخاص المصري، حملة التوعية بالمبادرة العالمية المدارس والرياضة الموحدة "SNF"، في أحد مدارس اللغات بمحافظة الجيزة، بحضور ٤٥ لاعبا ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري، و٥٠ طالبا وطالبة من المدرسة و١١ من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، أمس الاثنين. 

وقال مدير المبادرات طارق النجار إن الأولمبياد الخاص المصري يسعى بقوة لتعميم ثقافة الدمج المجتمعي بالمدارس والجامعات من خلال المبادرة العالمية التي أطلقها الأولمبياد الخاص الدولي المدارس الموحدة SNF.

وأضاف أن اليوم بدأ بلقاء التوعية بمبادرة المدارس الموحدة SNF وهي المبادرة الدولية التي تهتم بتعميم ثقافة الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص بالمدارس المختلفة؛ لتكون مدارس مدمجة وشارك فيها طلاب المدرسة. 

واشتمل الحملة إقامة يوم للرياضات الموحدة المدمجة في رياضات كرة القدم، وكرة السلة، وتنس الطاولة شارك فيها أبطال الأولمبياد الخاص المصري، وطلاب مدرسة ويزنس في فرق موحدة مدمجة ، واختتم اليوم باحتفالية رائعة قدم خلالها الدروع التذكارية وشهادات التقدير للمشاركين .

حضر الحملة طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري، وفرح رجائي مدير برنامج المدارس الموحدة بالأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومني يوسف مدير مدرسة ويزنس ، ومروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة ، وريهام عبد الرحيم منسق عام اليوم بالمدرسة، وهاني عبد الموجود موجه عام التربية الرياضية بالإدارة التعليمية.
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