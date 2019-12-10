الأولمبياد الخاص المصري ينظم حملة للتوعية بالمدارس والرياضة الموحدة

نظم الأولمبياد الخاص المصري، حملة التوعية بالمبادرة العالمية المدارس والرياضة الموحدة "SNF"، في أحد مدارس اللغات بمحافظة الجيزة، بحضور ٤٥ لاعبا ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري، و٥٠ طالبا وطالبة من المدرسة و١١ من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، أمس الاثنين.





وقال مدير المبادرات طارق النجار إن الأولمبياد الخاص المصري يسعى بقوة لتعميم ثقافة الدمج المجتمعي بالمدارس والجامعات من خلال المبادرة العالمية التي أطلقها الأولمبياد الخاص الدولي المدارس الموحدة SNF.





وأضاف أن اليوم بدأ بلقاء التوعية بمبادرة المدارس الموحدة SNF وهي المبادرة الدولية التي تهتم بتعميم ثقافة الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص بالمدارس المختلفة؛ لتكون مدارس مدمجة وشارك فيها طلاب المدرسة.





واشتمل الحملة إقامة يوم للرياضات الموحدة المدمجة في رياضات كرة القدم، وكرة السلة، وتنس الطاولة شارك فيها أبطال الأولمبياد الخاص المصري، وطلاب مدرسة ويزنس في فرق موحدة مدمجة ، واختتم اليوم باحتفالية رائعة قدم خلالها الدروع التذكارية وشهادات التقدير للمشاركين .



