تطعن حتى الموت خلال فضها مشاجرة اندلعت عبر الطريق.. صور

طعنت أم شابة بعمر 25 عامًا حتى الموت بالقرب من منزلها ، بعد أن قتلت عن طريق الخطأ خلال فضها لمشاجرة مندلعة بالطريق.





كانت ليفي ديفيز، التي لديها ابنتان تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات ، طعنت وهي في طريقها إلى المنزل بمقاطعة هامبتون شاير، ليلة السبت الماضي في الساعة 8.30 مساء، بعد أن تورطت السيارة التي تسافر عبرها في حادث تصادم مع سيارة أخرى لتتوفى الأم في مكان الحادث بعد أن حاولت فض نزاع عنيف كان مندلع عبر الطريق.



