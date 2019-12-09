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رضا البلتاجي: نحتاج نقل 100 ألف أسرة في حلوان لكثرة المناطق العشوائية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:45 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال رضا البلتاجي النائب عن دائرة حلوان، إن نفق عزبة الوالدة بحلوان عمره أكثر من 120 عاما، ولم يحدث به أي تطوير ولم نصل لأي شيء فيما يخص هذا النفق.

وأضاف رضا البلتاجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "نحن في حاجة إلى نقل 100 ألف أسرة في حلوان وليس 200 أسرة فقط بسبب كثرة المناطق العشوائية".

وتابع رضا البلتاجي: "هناك تعديات كثيرة في حلوان، ومن المستحيل إزالة خطوط الضغط العالي وإزالته تكلف وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات".

وأكمل رضا البلتاجي: "مليون و800 ألف متر منطقة صناعية مخصصة منذ 1966 ويجب استغلالها في حلوان وتوفر 50 ألف فرصة عمل، والأهالي اعتدوا على جزء من هذه الأراضي، ويجب منع العشوائيات الجديدة في حلوان".
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