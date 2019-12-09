محامي الجمهوريين يحضر جلسة استماع عزل ترامب بـ "شنطة خضار"| فيديو

“hey you’re bringing your briefcase today for your nationally televised impeachment hearing right?”



“no no i’ll be fine with this.”pic.twitter.com/Uw27J337ra — j.d. durkin (@jiveDurkey) December 9, 2019

أثار ستيف كاستور، مستشار الحزب الجمهوري في مجلس النواب حالة من الجدل بعد حضوره إلى جلسة مساءلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب بحقيبة تسوق تسخدم عند شراء الخضروات والفاكهة وما إلى ذلك.وستيفن كاستور، هو محامي أمريكي، ويعمل كمحام عن الأقلية الجمهورية في مجلس النواب في إجراءات مساءلة أو عزل دونالد ترامب.وظهر كاستور في مقطع فيديو أثناء دخوله إلى القاعة حاملا حقيبة البقالة، حيث أخرج منها أدواته قبل شهادته أمام المشرعين في جلسة الاستماع.تسبب اللقطة في رفع عدد من حواجب الصحفيين السياسيين.كما اعتبر الكثيرون أن اللقطة تعبر عن استهتاره بإجراءات العزل التي يقودها الديمقراطيون، واعتبارها مسرحية هزلية.