عصابة نسائية تستخدم طفلة لسرقة محل أدوات تجميل بالتجمع | فيديو

ابتكرت سيدتان حيلة جديدة لسرقة المحلات التجارية بالقاهرة الجديدة ، حيث تبين أنهما كونتا عصابة لسرقة المحلات بالتجمع بأسلوب المغافلة مستخدمتين طفلة ٥ سنوات فى عمليات السرقة .



وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغا من صاحبة محل أدوات تجميل قررت أنها فوجئت باختفاء هاتفها المحمول وشعر صناعى من داخل المحل .



علي الفور انتقل رجال الأمن وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت هوية اللصوص ، وجار ضبطهما ، وتبين أن سيدتين تستخدمان طفلة فى عمر الزهور فى وقائع السرقة بأسلوب المغافلة ، وتم تحرير محضر بذلك.

