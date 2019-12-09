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حوادث

عصابة نسائية تستخدم طفلة لسرقة محل أدوات تجميل بالتجمع | فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:21 م
الطفلة أثناء السرقة
الطفلة أثناء السرقة
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كتب محمد صبري
ابتكرت سيدتان حيلة جديدة لسرقة المحلات التجارية بالقاهرة الجديدة ، حيث تبين أنهما كونتا عصابة لسرقة المحلات بالتجمع بأسلوب المغافلة مستخدمتين طفلة ٥ سنوات فى عمليات السرقة .

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغا من صاحبة محل أدوات تجميل قررت أنها فوجئت باختفاء هاتفها المحمول وشعر صناعى من داخل المحل .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت هوية اللصوص ، وجار ضبطهما ، وتبين أن سيدتين تستخدمان طفلة فى عمر الزهور فى وقائع السرقة بأسلوب المغافلة ، وتم تحرير محضر بذلك.
عصابة نسائية تستخدم طفلة لسرقة محل أدوات تجميل بالتجمع | فيديو
عصابة نسائية تستخدم طفلة لسرقة محل أدوات تجميل بالتجمع | فيديو
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