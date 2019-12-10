محارب السرطان: نظرات الحب والإخلاص والدعم من أصدقائي تجعلني أتحدى أكثر من المرض

قال محمد قمصان محارب السرطان، إن سبب تصويرى الى هذه الصور حتى أثبت الي الناس ان مريض السرطان ليس ضعيفا .
وأضاف "قمصان" خلال تصريحات تليفزيونية، أن مرض السرطان ليس ابتلاء ولكنه هو محنة تخرج منها بمنحة.
وأوضح " قمصان" أننا نموت بعد انتهاء عمرنا وكل شخص منا له أجل والموت لا يحتاج مرض ولنه له أسباب و أوجه كثيرة عندما قمت بإجراء أول عملية لي كان معي صديق لي وقد توفي ولم يكن مريضًا عندها أيقنت أن المرض لا يؤدي إلى الموت.
وأشار " قمصان " إلى أنه، عندما قمت بحلاقة شعري كانو يقولون لي " البس أي شيء وأنت نازل " فقلت لهم ليه أنا لم أختار هذا المرض وبكون سعيد جدا وأنا نازل وحالق شعرى.
وتابع " قمصان " أنني سعيد وراضي بما كتبه لي الله، كما أن نظرات الحب والإخلاص والدعم من أصدقائى تجعلني أتحدى أكثر من المرض.
وأضاف "قمصان" خلال تصريحات تليفزيونية، أن مرض السرطان ليس ابتلاء ولكنه هو محنة تخرج منها بمنحة.
وأوضح " قمصان" أننا نموت بعد انتهاء عمرنا وكل شخص منا له أجل والموت لا يحتاج مرض ولنه له أسباب و أوجه كثيرة عندما قمت بإجراء أول عملية لي كان معي صديق لي وقد توفي ولم يكن مريضًا عندها أيقنت أن المرض لا يؤدي إلى الموت.
وأشار " قمصان " إلى أنه، عندما قمت بحلاقة شعري كانو يقولون لي " البس أي شيء وأنت نازل " فقلت لهم ليه أنا لم أختار هذا المرض وبكون سعيد جدا وأنا نازل وحالق شعرى.
وتابع " قمصان " أنني سعيد وراضي بما كتبه لي الله، كما أن نظرات الحب والإخلاص والدعم من أصدقائى تجعلني أتحدى أكثر من المرض.