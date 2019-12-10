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توك شو

محارب السرطان: نظرات الحب والإخلاص والدعم من أصدقائي تجعلني أتحدى أكثر من المرض

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
مقاومة السرطان
مقاومة السرطان
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قسم التوك شو
قال محمد قمصان محارب السرطان، إن سبب تصويرى الى هذه الصور حتى أثبت الي الناس ان مريض السرطان ليس ضعيفا .

وأضاف "قمصان" خلال تصريحات تليفزيونية، أن مرض السرطان ليس ابتلاء ولكنه هو محنة تخرج منها بمنحة.

وأوضح " قمصان" أننا نموت بعد انتهاء عمرنا وكل شخص منا له أجل والموت لا يحتاج مرض ولنه له أسباب و أوجه كثيرة عندما قمت بإجراء أول عملية لي كان معي صديق لي وقد توفي ولم يكن مريضًا عندها أيقنت أن المرض لا يؤدي إلى الموت.

وأشار " قمصان " إلى أنه، عندما قمت بحلاقة شعري كانو يقولون لي " البس أي شيء وأنت نازل " فقلت لهم ليه أنا لم أختار هذا المرض وبكون سعيد جدا وأنا نازل وحالق شعرى.

وتابع " قمصان " أنني سعيد وراضي بما كتبه لي الله، كما أن نظرات الحب والإخلاص والدعم من أصدقائى تجعلني أتحدى أكثر من المرض.
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