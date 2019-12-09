شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع باهر المحمدي ، مدافع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»، إن الإسماعيلي لاينوي حاليا التفريط فى أى من لاعبيه، لكنه قد يرحب بذلك فى الصيف المقبل.



وأوضح حتحوت، إن إدارة الدراويش، ترغب فى الحصول على خدمات صالح جمعة، وقد توافق على عقد صفقة تبادلية مع الأهلى، تقضي بالحصول على صالح مقابل التنازل عن المحمدي.



وشهد مران الإسماعيلى اليوم تدريبات فنية بجانب حضور الكابتن انوس ومحمد خلف مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الإسماعيلي .

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز في تمام الخامسة مساء.