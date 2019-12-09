ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:57 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
Advertisements
محمد رشاد
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع باهر المحمدي ، مدافع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»، إن الإسماعيلي لاينوي حاليا التفريط فى أى من لاعبيه، لكنه قد يرحب بذلك فى الصيف المقبل.

وأوضح حتحوت، إن إدارة الدراويش، ترغب فى الحصول على خدمات صالح جمعة، وقد توافق على عقد صفقة تبادلية مع الأهلى، تقضي بالحصول على صالح مقابل التنازل عن المحمدي.

وشهد مران الإسماعيلى اليوم تدريبات فنية بجانب حضور الكابتن انوس ومحمد خلف مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الإسماعيلي .
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز في تمام الخامسة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يدرس الجونة بالفيديو

باهر المحمدي: لقاء الجزيرة له حسابات مختلفة والجميع على أتم الاستعداد

المنياوي عن مفاوضات ميدو: "نحترم عقده مع المقاصة.. ولم نفاوض أحدا"

طبيب الإسماعيلي يوضح الحالة الصحية لباهر المحمدي وأسامة إبراهيم

نجم الأهلي السابق: فايلر غيرمقتنع بـ سعد سمير وياسر إبراهيم

الزمالك يترقب .. صالح جمعة خارج النادي الأهلي

ترشيحاتنا

ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

بعد وصفه بـ نمبر زفت وان | زوجة أحمد الفيشاوي تنكر إساءتها لـ محمد رمضان

تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة

منافس الأهلي.. أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء | تعرف على رد الإفتاء

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات