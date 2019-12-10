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رياضة

فرج عامر يكشف قيمة انتقال طارق حامد للزمالك ويؤكد: من الوارد ضم أحمد علي.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
طارق حامد
طارق حامد
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محمد رشاد
أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الزمالك ضم طارق حامد لاعب الفريق الأبيض الحالي بصفقة بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، نافيًا أن تكون بـ 750 ألف جنيه.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش المذاع على صدى البلد: "الزمالك طلب أكثر من لاعب من سموحة ولكن لا نية في التفكير بأي عروض، بعنا طارق حامد بـ7 ملايين جنيه للزمالك، وكان أغلى لاعب في مصر وقتها وليس بـ 750 ألف جنيه كما تردد".

وأوضح: "طارق حامد أنا من احتضنته واكتشفته بعدما رحل عن أكثر من نادي ، حسام حسن مدرب الفريق حدد احتياجاته لكن لم يخبرني حتى الآن، أنا أعرف أنه يحتاج لثلاثة لاعبين لاعب في كل خط".

وأشار: "وارد يكون أحمد علي ضمن الصفقات المُقبلة، هو مهاجم مميز ولكن حسام حسن لم يقرر بعد ، لن يكون هناك استبدال للاعب حسام حسن في يناير، لأنه لا يوجد لاعب يعوض مركزه مع الفريق في ظل الإصابات الكثيرة".

وأردف: "وبالنسبة للعروض التي قدمت للاعبين لن نفرط في أي لاعب في وسط الموسم حتى لا يتم فقدان التركيز من جانب اللاعبين ولن أكرر ما حدث الموسم الماضي".

وأتم: "حسام حسن أفضل مهاجم في مصر وتعجبت لماذا لم يشارك بشكل أساسي مع المنتخب، جاءت له عروض خارجية هو ولاعبين آخرين ولكن الأمر منتهي لن نفرط في أي لاعب".
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