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سيارات

أسعار كيا سبورتاج المستعملة في سوق السيارات.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، في ظل التباين في أسعار السيارات الجديدة.

ونتحدث من خلال السطور التالية، عن السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 مستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 مستعملة ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 مستعملة والقريبة منها ما بين 330 و 335 ألف جنيه، على حسب سنة الصنع، وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 مستعملة في سوق السيارات المصرية.
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