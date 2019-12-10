لقاء بين بوتين وزيلينسكي في باريس لإنهاء الحرب بأوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى الاثنين في إطار قمة باريس التي تعد فرصة غاية في الأهمية لوضع حد للنزاع المستمر منذ 5 سنوات في شرق أوكرانيا.



وجلس بوتين وزيلينسكي وجها لوجه على طاولة مستديرة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبدء الاجتماع بين الأطراف الأربعة في قصر الإليزيه.



وفي وقت لاحق، جرى تعليق الاجتماع إفساحًا في المجال أمام عقد اللقاء الثنائي الأول بين بوتين وزيلينسكي.



وأكدت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني يوليا مندل "انعقاد اللقاء". وقد يجري خلال اللقاء التباحث في الخلافات على صعيد الغاز بين البلدين.



وقتل الآلاف ونزح مليون شخص منذ بدأ مسلحون مؤيدون لروسيا في شرق أوكرانيا مسعاهم الانفصالي في العام 2014 ما تطور إلى نزاع عمّق من عزلة روسيا.



وسيطر الانفصاليون على منطقتي دونيتسك ولوجانسك بعد وقت قصير من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.