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مرأة

طريقة عمل الكيك بالبرتقال بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
طريقة عمل كيك بالبرتقال
طريقة عمل كيك بالبرتقال
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " كيك برتقال " بمذاق شهي لا يقاوم ، لعشاق الكيك، ويجعل جميع أفراد الأسرة كبارا وصغارا يقبلون على تناولها .

مقادير كيك برتقال :

1 ونصف كوب دقيق
كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة فانيليا
5 ملاعق كبيرة زيت
كوب عصير برتقال

طريقة تحضير كيك برتقال :

* تجهز صينية بورق زبدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رمليّ.

* يضاف السكر، الزيت، الخل، الفانيليا، وعصير البرتقال.

* توضع في الصينية، وتخبز من 20- 30 دقيقة.

* تترك لتبرد، وتزين بالسكر البودرة.
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