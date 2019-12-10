طريقة عمل الكيك بالبرتقال بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " كيك برتقال " بمذاق شهي لا يقاوم ، لعشاق الكيك، ويجعل جميع أفراد الأسرة كبارا وصغارا يقبلون على تناولها .
مقادير كيك برتقال :
1 ونصف كوب دقيق
كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة فانيليا
5 ملاعق كبيرة زيت
كوب عصير برتقال
طريقة تحضير كيك برتقال :
* تجهز صينية بورق زبدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180
* تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رمليّ.
* يضاف السكر، الزيت، الخل، الفانيليا، وعصير البرتقال.
* توضع في الصينية، وتخبز من 20- 30 دقيقة.
* تترك لتبرد، وتزين بالسكر البودرة.
مقادير كيك برتقال :
1 ونصف كوب دقيق
كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة فانيليا
5 ملاعق كبيرة زيت
كوب عصير برتقال
طريقة تحضير كيك برتقال :
* تجهز صينية بورق زبدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180
* تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رمليّ.
* يضاف السكر، الزيت، الخل، الفانيليا، وعصير البرتقال.
* توضع في الصينية، وتخبز من 20- 30 دقيقة.
* تترك لتبرد، وتزين بالسكر البودرة.