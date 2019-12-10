طريقة عمل الكيك بالبرتقال بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " كيك برتقال " بمذاق شهي لا يقاوم ، لعشاق الكيك، ويجعل جميع أفراد الأسرة كبارا وصغارا يقبلون على تناولها .



مقادير كيك برتقال :



1 ونصف كوب دقيق

كوب سكر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة خل

ملعقة صغيرة فانيليا

5 ملاعق كبيرة زيت

كوب عصير برتقال



طريقة تحضير كيك برتقال :



* تجهز صينية بورق زبدة



* يسخن الفرن على درجة حرارة 180



* تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رمليّ.



* يضاف السكر، الزيت، الخل، الفانيليا، وعصير البرتقال.



* توضع في الصينية، وتخبز من 20- 30 دقيقة.



* تترك لتبرد، وتزين بالسكر البودرة.