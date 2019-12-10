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أخبار العالم

بوتين وزيلينسكي يعلنان وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا بحلول نهاية 2019.

وجلس بوتين وزيلينسكي وجها لوجه على طاولة مستديرة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبدء الاجتماع بين الأطراف الأربعة في قصر الإليزيه.

وفي وقت لاحق، جرى تعليق الاجتماع إفساحًا في المجال أمام عقد اللقاء الثنائي الأول بين بوتين وزيلينسكي.

وقتل الآلاف ونزح مليون شخص منذ بدأ مسلحون مؤيدون لروسيا في شرق أوكرانيا مسعاهم الانفصالي في العام 2014 ما تطور إلى نزاع عمّق من عزلة روسيا.

وسيطر الانفصاليون على منطقتي دونيتسك ولوجانسك بعد وقت قصير من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
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