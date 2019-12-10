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فن

جميلة عوض تعلن موعد عرض فيلم بنات ثانوي في السينمات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
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كريم ناصر
نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .

وكانت الصورة لـ البوستر الدعائى لفيلم بنات ثانوى الذى تقوم ببطولته جميلة عوض.

وعلقت جميلة عوض على الصورة قائلة: انتظرو سالى السباعى فى بنات ثانوى ابتداء من ٧ يناير في دور العرض.

«بنات ثانوى» تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم من بطولة جميلة عوض، ومى الغيطى، وهدى المفتى، وهنادى مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكى.
جميلة عوض تعلن موعد عرض فيلم بنات ثانوي في السينمات
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