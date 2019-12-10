أول تعليق من ميركل على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن بلادها وروسيا وأوكرانيا متمسكون بتنفيذ اتفاقية مينسك، الرامية لإحلال السلام في شرق أوكرانيا، وذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوصل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى اتفاق وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا بحلول نهاية 2019.



وأضافت أنجيلا ميركل، في بيان لها، عقب قمة نورماندي، التي حضرها بوتين وزيلينسكي: "لقد حققنا ما كنا نتحدث عنه هنا في باريس لسنوات عديدة، أي تنفيذ صيغة شتاينماير. لقد حدث ذلك بفضل شجاعة أوكرانيا، لأن صيغة شتاينماير مثيرة جدًا للاهتمام... الحديث يدور حول التسلسل تنفيذ تدابير مختلفة".



وتابعت أنجيلا ميركل: " الحديث يدور بالتحديد حول إضافة لاتفاقيات مينسك، وعلى وجه الخصوص، بشأن منح وضع خاص لدونباس مؤقتا خلال الانتخابات المحلية، وبعد تقييم هذه الانتخابات، ستتمكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من تقديم وضع خاص على أساس مستمر".



وبحث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الإليزيه أمس، آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.

