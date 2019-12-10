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منوعات

تفاصيل رحلة البحث عن جثة الطفلة ملك بعد غرقها بالمريوطية في انقلاب سيارة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
تحولت براءة طفلة إلى سراب بعد أن أدركها الموت وهي لا تزال في عمر الزهور تصبح رقمًا اضافيًا في دفتر ضحايا الإهمال السائد بين القائمين على الأحياء والمحليات.

ملك طفلة بعمر الثلاث سنوات سقطت بقلب ترعة المريوطية في حدث أصاب عائلتها بالكمد، حيث لا تزال الأسرة المكلومة تبحث عن جثة طفلتها منذ 4 أيام ولم تقتفي أثرها بعد.

غرقت "مالك" بعد انقلاب سيارة أسرتها بالترعة المذكورة وهي برفقة والدها، ليخرج الأب البالغ من العمر 30 عامًا جثة هامدة بينما ظلت الابنة مفقودة حتى الآن.

للبحث عن جثة الطفلة الغارقة أبلغت الأسرة المسؤولين لإرسال عدد من الغطاسين ليجدوا الابنة الغارقة، ليستجيب المسؤولون ويرسلون حوالي ثلاثة غواصين للعثور على الفتاة المختفية.

وبالحديث إلى أحد أقارب الضحية التي تعيش بمنطقة سقارة، أوضح لموقع صدى البلد أن الحادث المأساوي بدأ عندما انقلبت سيارة والد الطفلة في الترعة التي لا يفصلها أي سور عن الطريق العام، ليغرق الأب داخل السيارة هو ابنته، حيث تمكن الغواصين من انتشال جثة الأب ودفنه بعدها، بينما لا تزال الطفلة "ملك"، دون أثر.

4 أيام هي رحلة البحث عن جثة الطفلة الوديعة بعد سقوطها بمياه الترعة، حيث ينتاب اسرتها شعور بالقلق وفقدان الأمل في العثور على جثة طفلتهم الحبيبة ودفنها إلى مثواها الأخير.

والجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بترعة المريوطية، التي شهدت العديد من حوادث الغرق لعدم موجود اي اسوار او عازل بينها وبين الطريق العام.
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