حرمة ومخاطر التكفير.. أحدث إصدارات منظمة خريجى الأزهر

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن أحدث إصداراتها بعنوان"حرمة التكفير ومخاطره"، ضمن مشروعها الفكرى لتفنيد الفكر المتطرف، من تأليف الدكتور إبراهيم الهدهد ـ رئيس جامعة الأزهر الأسبق المستشار العلمي للمنظمة.



فيما كتب تقديم الكتاب الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي ـ وزير الأوقاف السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ـ نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.



يتضمن الكتاب العديد من الأبواب والمضامين، أبرزها تعريف مفهوم الكفر، وجذوره التاريخية، وأسباب التكفير "الجهل بالعلم الشرعي ـ التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية".



ويشمل الكتاب أيضًا تحذير النبي من التكفير، كذا تحذير العلماء من التكفير "إتباعًا لسنة النبي"، وخطورة التكفير "تفكيك المجتمع ـ تفكيك الأسرة ـ تأجيج التعصب والكراهية بين أفراد المجتمع".



كما يركز الكتاب على تحذير الإسلام من الحكم على المسلمين بالكفر، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لم تترك أمر التكفير لأحد أفراد الأمة الإسلامية، ولكن أفردته كشأن من شئون أولي الأمر أو من ينوب عنهم "القضاة أو المفتيين ـ في العصر الحالي".

