لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزيرة الثقافة.. عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعتين، حيث كان مقررا أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني أرجأ بدء أعمالها.



ووفقا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن تشهد الجلسة، مواجهة وزير الثقافة، بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، حول تعظيم الاستفادة من قصور وبيوت الثقافة وتطويرها.



وتأتي هذه الطلبات مقدمة من كل النواب سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، ومحمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا ومنى منير.



كما يواجه البرلمان وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة مقدمة من سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومحمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وإيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى إلى الترويج للعنف.



وتشهد الجلسة العامة مواجهة وزيرة الثقافة بطلبات مناقشة عامة مقدم من العضو حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع.